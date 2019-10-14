شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام الأرجنتين فى عاشر مواجهات مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى السابعة صباح اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره الأرجنتينى فى إطار عاشر مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء قبل أن يلتقى أمريكا فى ختام المنافسة غدا الثلاثاء.

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة ثقيلة أمس الأحد من تونس بنتيجة 3 / 1 فى تاسع مواجهاته بالبطولة، بعد أن خسر يوم الجمعة الماضى من اليابان بنتيجة 3 / 2 فى ثامن جولات المونديال.

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كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من إيطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا وإيران قبل أن يتلقى 7 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وأخيرا تونس.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن، وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.