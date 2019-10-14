الأهلي المصري يعتلي صدارة أندية إفريقيا والترجي التونسي ثانيًا

الأهلي المصري يعتلي صدارة أندية إفريقيا والترجي التونسي ثانيا الإثنين 14 أكتوبر 2019 الخليج 365 خطف النادى الأهلي المصري، صدارة ترتيب الأندية الإفريقية، من فريق الترجى التونسي، وفقا لموقع "footballdatabase" المختص فى تصنيف الأندية حول العالم.

وتصدر الأهلى ترتيب الأندية الإفريقية، برصيد 1625 نقطة، وفقا لأخر تحديث قام به الموقع بتاريخ 6 أكتوبر، متفوقا على فريق الترجى التونسي المتصدر السابق برصيد 1622. Advertisements فيما حل نادى الزمالك فى المركز التاسع برصيد 1524 نقطة، بينما احتل فريق مازيمبى الكونغولى المركز الثالث برصيد 1578 نقطة. وجاء فريق النجم الساحلى التونسي، فى المركز الرابع برصيد 1556 نقطة، ثم المريخ السودانى خامسا بـ1553 نقطة، وفيتا كلوب الكونغولى سادسا برصيد 1541 نقطة. ويمتلك الأهلى الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، برصيد 8 ألقاب.

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