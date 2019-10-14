شكرا لقرائتكم فايلر يتعهد بإشراك كل اللاعبين في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهّد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بحصول جميع اللاعبين على الفرصة الكاملة بالنسبة للمشاركة في المباريات ، وشدد على أن العدل أساس اختياراته وأن عدم ثبات التشكيل خلال الفترة الماضية يعود لرغبته في الوقوف على مستوى جميع اللاعبين وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الفرص والمشاركات للاعبين حتى يتم الحكم بشكل موضوعي على جميع اللاعبين قبل انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

وتأتي تأكيدات فايلر بعدما لاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك أكثر من لاعب مُستاء نتيجة عدم المشاركة بشكل مُنتظم الأمر الذى أثار حالة من الغضب داخل الفريق وهو ما يرفضه المدرب السويسري الذى يرغب في تهيئة الأجواء خلال الفترة الحالية حفاظاً على مسيرة الانتصارات التي تحققت خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً.

كما أن الفريق مُقبل على ارتباطات هامة يأتي في مقدمتها مباراة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري ويرى المدير الفني أنه من الطبيعي أن يشعر جميع اللاعبين بالاستقرار والثقة في عدالة الجهاز الفني لذا تحدث معهم مؤخراً عن هذا الأمر ليقضي على سبب غضب بعض اللاعبين أمثال وليد سليمان ومحمد هاني وعلى لطفي وصلاح محسن وحسام عاشور.