شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق معسكر منتخب الشاطئية بـ6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم بأحد فنادق 6 أكتوبر استعدادًا لبطولة القارات بالإمارات.

تنطلق بطولة القارات بالإمارات يوم 5 نوفمبر بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية على رأسهم إيطاليا و البرازيل و الإمارات و مصر .

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استقر مسئولو اتحاد الكرة تعيين هشام صالح فى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، بالإضافة إلى عمله كمدير فنى لمنتخب الصالات ومعه نادر رشاد مدربا عاما، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فى منصب مدير منتخب الكرة الشاطئية.

ويضم الجهاز الفنى المعاون لهشام صالح، نادر رشاد مدربا عاما، ومصطفى لطفى مدير المنتخب، وعادل الحداد طبيبا، وهانى درويش أخصائى علاج طبيعى.

وخاض المنتخب الوطنى للصالات بقيادة هشام صالح وديتين أمام منتخب البحرين فاز فى الأولى بهدفين لهدف وأحرز هدفى الفراعنة أحمد عبد القادر موزة ومحمود شوبير، فيما حقق الفراعنة الفوز فى الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى انتهت منذ لحظات، إلى جانب وديتين أمام الإمارات فاز بهما منتخب الفراعنة أيضا