شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثانى جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الإثنين منافسات الجولة الثانية بدورى الكرة الطائرة الممتاز للسيدات للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد 6 مواجهات.
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من سبوتنج مع الصيد والزمالك مع أصحاب الجياد والجزيرة مع هليوبوليس، وسموحة مع الزهور والشمس مع المقاولون العرب والطيران مع الأهلى.
فيما تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل، بلقاءات بين كل من الطيران مع سبورتنج والأهلى مع الشمس والمقاولون مع سموحة والزهور مع الجزيرة وهليوبوليس مع الزمالك، وأصحاب الجياد مع الصيد.
بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة يومى 21 و25 أكتوبر الجارى، حيث انطلقت المسابقة يوم الجمعة الماضى بلقاءات مهمة، حيث شهدت فوز الأهلى على سبورتنج وخسارة الزمالك من الصيد.
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