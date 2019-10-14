شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر ينهى أزمة الدكة فى الأهلى قبل قمة 19 أكتوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهّد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لجميع لاعبى الفريق بأن الجميع سيصل على فرصته كاملة بالنسبة للمشاركة فى المباريات، وشدد لهم على أن العدل أساس اختياراته وأن عدم ثبات التشكيل خلال الفترة الماضية يعود لرغبته فى الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الفرص والمشاركات للاعبين حتى يتم الحكم بشكل موضوعى على جميع اللاعبين قبل انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

Advertisements

وتأتى تأكيدات فايلر بعدما لاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك أكثر من لاعب مُستاء نتيجة عدم المشاركة بشكل مُنتظم، الأمر الذى أثار حالة من الغضب داخل الفريق وهو ما يرفضه المدرب السويسرى الذى يرغب فى تهيئة الأجواء خلال الفترة الحالية حفاظاً على مسيرة الانتصارات التى تحققت خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً.

كما أن الفريق مُقبل على ارتباطات هامة يأتى فى مقدمتها مباراة الزمالك يوم السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى ويرى المدير الفنى أنه من الطبيعى أن يشعر جميع اللاعبين بالاستقرار والثقة فى عدالة الجهاز الفنى لذا تحدث معهم مؤخراً عن هذا الأمر ليقضى على سبب غضب بعض اللاعبين أمثال وليد سليمان ومحمد هانى وعلى لطفى وصلاح محسن وحسام عاشور.