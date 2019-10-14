شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ساسى لم يهرب وننتظره اليوم فى الثالثة عصرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على الأنباء التى ترددت بشأن هروب التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "غير صحيح ما يتردد عن هروب ساسي، وننتظره عصر اليوم الإثنين وتحديدا في طائرة الساعة الثالثة".
وأضاف منصور أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإشاعات لإدخال النادي في مشاكل بداية بالحديث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأزمته مع الفريق السنغالي جينيراسيون، وكهربا، وأخيرًا طارق حامد.
وكان فرجاني ساسي متواجدا فى تونس للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي كانت أمام المنتخب الكاميروني، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري نسخة (2019 - 2020).
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