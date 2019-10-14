شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلى السابق.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلي والمنتخب الوطنى سابقًا، ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلي منذ ساعات قليلة، ومن المقرر أن يقام عزاء الفقيدة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين غدًا الثلاثاء.
وتشيع جنازة والدة علاء عبد الصادق بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، وتتقدم أسرة ”الخليج 365” بالعزاء لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
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