شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة ودية منتخب مصر وبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكرة على تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، لإدارة ودية منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، وننشر الأسباب حول اختياره:

1- إبراهيم نور الدين حصل على لقب أفضل حكم فى الأسبوع الأخير للدوري.

2- أدار مباراة جيبوتى وجامبيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكامير 2021.

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3- إدارة الحكام الدوليين لمباريات للمنتخب الأول والأوليمبي في الفترة الأخيرة، حيث أدار أحمد الغندور وأمين عمر وديتي المنتخب الأوليمبي والسعودية، كما أدار محمد معروف ودية الأوليمبي وجنوب أفريقيا الأولى، ومحمود البنا لودية المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا التى أقيمت أمس الأحد، كما يشارك محمد عادل فى دورة الألعاب العسكرية بالصين، وجهاد جريشة أدار مباراة للمنتخب الأول فى الفترة الأخيرة.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمعظم العناصر الأساسية والقوة الضاربة فى وديته أمام بتسوانا المقرر لها اليوم الاثنين، فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويرغب الجهاز الفنى فى الظهور بمستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بأكثر من هدف، خاصة أنها اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الجديد الذى يضم محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس.