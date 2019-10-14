شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يستقبل كوماندز اليد فى المطار بعد التتويج بلقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة ناى الزمالك فريق اليد بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى أقيمت بالرأس الأخضر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى.

ووعد رئيس الزمالك فريق اليد باستقبال حافل فى مطار القاهرة الدولى حين عودتهم من الرأس الأخضر، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة بأكمله سيتواجد فى المطار لاستقبالهم.

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وتعود بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى القاهرة صباح الأربعاء المقبل بعد حصد النجمة الأفريقية رقم 12 على حساب سبورتنج، وينتظر الفريق الأبيض استقبالا أسطوريا من الجماهير البيضاء التى تحرص دائما على استقبال هذا الفريق فى المطار للإحتفال بالإنجازات من اللاعبين.

وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18، تأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.