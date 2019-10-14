أمير مرتضى: الدوري يحتاج نفس طويل.. والتقييم في نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن مسابقة الدوري لا تزال في بدايتها وتحتاج لنفس طويل من أجل الفوز باللقب في النهاية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم:" الموسم الماضي كان بداية الفريق مذبذبة ورغم ذلك كنا الفريق المصري الوحيد الذي استطاع تحقيق لقب قاري".

وأضاف:" الدوري محتاج نفس طويل، لعبنا فقط حتى الآن 3 مباريات ولا يزال أمامنا الكثير".

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وتابع المشرف على الكرة بنادي الزمالك:" أتمنى تحسن أداء الفريق خلال الفترة المقبلة سواء في الدوري أو في البطولة الأفريقية".

وأوضح، أنه لا يركز مع نغمات الإحباط ويركز فقط في العمل لكي يكون عند حسن جمهور نادي الزمالك.

وأتم تصريحاته:" أعد الجمهور أن يكون الفريق في أفضل حالة تركيز له والتقييم سيكون مع نهاية الموسم".