شوقي غريب يقرر عدم إقامة وديات أخرى قبل بطولة أفريقيا

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه الفريق القومي لن يخوض وديات أخرى قبل بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق في الفترة من 8 لـ22 نوفمبر المقبل. طوكيو 2020، والتي تنطلق في الفترة من 8 لـ22 نوفمبر المقبل. قال غريب لـ "الوفد"، إن المنتخب الأوليمبي خاض عدد كبير من الوديات مع مدارس مختلفة واستفاد اللاعبون بشكل كبير من هذه المواجهات، متمنيًا أن يوفق الفريق القومي في البطولة.

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