مرتضى منصور: محمد صلاح يجب أن يتذكر قارون!

عاد رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” ليشن هجومًا ضاريًا على نجم ليفربول والمنتخب المصري “محمد صلاح” في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد يوميه من وصفه بـ “المنفوخ”، وهذه المرة طالبه بالتواضع وتذكر قصة قارون كي لا يغرق مثله.

وقارون هو أحد أغنياء قوم الرسول موسى، الذي كان يمتلك الكثير من الثروات، وتسبب طغيانه وفساده في غرق قصره ليتحول إلى بحيرة في محافظة الفيوم سُميت ببحيرة قارون يصل عمقها لنحو 14 مترًا.

وما دفع مرتضى منصور نحو نقد سلوك محمد صلاح ظهوره في صورة ذاتية “سيلفي” مع الإعلامي الساخر “باسم يوسف” في حفل مجلة GQ الأمريكية بمدينة دبي الإماراتية نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يُصور صلاح اعلانًا مثيرًا مع عارضة الأزياء البرازيلي “أليساندرا أمبروسيو” بالإضافة لبعض الصور الجريئة، في نفس التوقيت الذي تجمع فيه زملائه لخوض مباراة بتسوانا.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع مقدم برنامج الزمالك اليوم “أحمد جمال” على قناة الحدث اليوم، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاثنين “كل التوفيق للاعبي منتخب مصر أمام بتسوانا في المباراة الودية، بالتوفيق للاعبي الزمالك والأهلي وسموحة وبيراميدز، وخيرًا فعل محمد صلاح بعدم حضور المعسكر”.

وأضاف “محمد صلاح انشغل علينا، من الأفضل أن يبقى أحضان عارضة الأزياء، الرجل أزال شعر صدره، ولم يعد لديه وقت ليأتي إلى مصر”.

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وواصل حديثه “ألم ترى ما فعله نجوم منتخب الجزائر يا صلاح؟ هل رأيت تصرف فرجاني ساسي تجاه تونس في أمم أفريقيا الماضية، لم يكن في كامل جاهزيته بعد الإصابة، ومع ذلك أصر على التواجد مع بلده في البطولة ووصل بهم إلى نصف النهائي”.

وعن صورته مع باسم يوسف الذي وجه العديد من الانتقادات إلى الجيش المصري خلال فترة تقديمه لبرنامج البرنامج على قناتي MBC مصر وCBC، قال مرتضى منصور “هل رأيتم صورة محمد صلاح مع باسم يوسف؟ كيف لك أن تظهر في صورة مع مَن انتقد جيش بلدك؟ باسم يوسف كان لا يتوقف عن شتم الجيش والتهجم على الرئيس”.

وشكك مرتضى منصور في هوية محمد صلاح، قائلاً “صورة مع باسم يوسف وصورة مع محمد أبو تريكة، ما هي الملة التي تتبعها يا صلاح؟ هل أنت إخوان (يقصد تابع لجماعة الإخوان المسلمين)، لتكشف لنا عن نفسك وتقول انك إخوان، ثم كيف تتأفف من أهلك وناسك في بلدك بسيون”.

وأنهى رئيس نادي الزمالك “لا تحب رائحة الفلاحين؟ تراب تلك البلد هو ما ستدفن فيه، هؤلاء هم الذين تربيت بينهم، وكلما زرتهم شعروا بالفرحة، لكنك لا تقدرهم، ولا تحترمهم، لديك الآن طائرة خاصة وحراسة خاصة، أنت لاعب كرة قدم، وعمرك في الملاعب 10 سنوات، أنت لست أحمد زويل أو نجيب محفوظ، أنت نهايتك مدرب في أحد الأندية، تذكر ما حدث لقارون الذي غرق بماله وذهبه في الفيوم، الدنيا لا تبقى لأحد، لتستفيق مما أنت فيه”.

وكان محمد أبو تريكة، خلال لقاء مع قناة الرؤيا الأردنية، قد وصف محمد صلاح بالهرم المتحرك الذي لا يمكن مقارنته بأي لاعب مصر من الماضي أو في الحاضر، مؤكدًا أنه بات ماركة عالمية.