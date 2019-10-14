رياضة | فايلر يصدم صالح جمعة قبل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم صالح جمعة قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي إعطاء فرصة أخيرة للاعب الفريق صالح جمعة بعد العقوبات التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب غيابه عن المران.

وألقى مدرب القلعة الحمراء نظرة على جميع العقوبات التي تعرض لها صالح في آخر موسمين مما أصاب فايلر بالصدمة من كثرة العقوبات عليه بسبب عدم التزامه مع الفريق.

ويعطي فايلر فرصة لصالح جمعة من أجل الالتزام مع الأهلي وانتظار فرصته في المشاركة كأساسي بعد اجتهاده في المران مع اللاعبين.

وكان صالح جمعة قد تغيب عن أكثر من مران للمستبعدين عن المباريات من لاعبي الفريق، مما جعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق يفرض عقوبات مالية قاسية على اللاعب.

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه التقليدي نادي الزمالك يوم 19 اكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي والزمالك فيقمة جديدة ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.