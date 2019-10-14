رياضة | تقارير: مهاجم ليفربول سيكون خليفة لويس سواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: مهاجم ليفربول سيكون خليفة لويس سواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم ولاعب نادي ليفربول قد أصبح واحد من المطلوبين الأساسين في الفريق الكتالوني، برشلونة، ليكون خليفة مهاجم البلوجرانا، لويس سواريز في الصيف القادم.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن لاعب ليفربول، روبرتو فيرمينو، يعد على رأس قائمة التعاقدات بالنسبة لنادي برشلونة في الصيف القادم، خاصة في ظل رغبة النادي الكتالوني في الحصول على خدمات لاعب جديد في مركز المهاجم الصريح لتعويض الرحيل المحتمل لنجم برشلونة، لويس سواريز، والذي شارف على عامه ال33.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إن إدارة برشلونة وجهازه الفني لديهم إعجاب شديد بشخصية روبرتو فيرمينو، والذي عرف دومًا بحبه للعب الجماعي، وهو الأمر الذي سيساعده بشكل كبير في الإندماج مع تشكيلة النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود أسماء لامعة بجانبه على غرار الأرجنتتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان ومواطنه عثمان ديمبلي.

وكانت بعض الصحف الإسبانية، قد أكدت أن فيرمينو ليس هو اللاعب الوحيد المطلوب من قبل إدارة نادي برشلونة، بل هناك أسماء أخرى قد تم وضعهم في قائمة الإهتمامات على رأسها، ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكذر أن فيرمينو، قد ساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية وكذلك بطولة السوبر، وساهم اللاعب في أكثر من 124 هدف "سجل 69 هدفًا وصنع 54 آخرين" في مسيرته مع ليفربول والتي وصلت لنحو 204 مباراة