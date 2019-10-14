رياضة | برشلونة يخطط لتدعيم هذا المركز في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لتدعيم هذا المركز في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط لتدعيم مركز الظهير الأيمن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020 وربما تكون هذه الصفقة الوحيدة التي يعقدها النادي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يمتلك لاعبان في مركز الظهير الأيمن وهما الإسباني سيرجي روبيرتو والبرتغالي نيلسون سيميدو لكنه بدأ في التفكير مؤخراً بالاعتماد على روبيرتو في خط الوسط وهو مركزه الأصلي وبالتالي سيبقى النجم البرتغالي وحيداً في هذا المركز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هدف برشلونة الأساسي هو التوقيع مع ظهير أيمن جديد وقد يكون لاعباً من طراز جيد أو لاعب بديل لنيسلون سيميدو وسيتوقف ذلك على الآداء الذي سيقدمه النجم البرتغالي في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة دعّم صفوفه بشكل رائع في المواسم الأخيرة وأصبح يمتلك وفرة من اللاعبين الجيدين في جميع المراكز ومتبقى له فقط مركز الظهير الأيمن الذي ما زال يحتاج للتطوير منذ رحيل داني ألفيس على الرغم من وجود سيميدو وروبيرتو.

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وأفادت تقارير صحفية إسبانية في يوليو الماضي بأن برشلونة كان قريبًا من التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة كان يراقب بقوة كانسيلو نجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سينتهز الفرصة لحسم الصفقة لصالحه إذا تم بيع الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سيميدو مصر على الرحيل عن البلوجرانا للإنضمام إلى نادٍ آخر يسمح له بالمشاركة أساسياً في الموسم الحالي.