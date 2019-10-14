رياضة | نجم منتخب مصر يقترب أكثر من الانضمام للدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر يقترب أكثر من الانضمام للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم منتخب مصر من الانضمام إلى الدوري الإيطالي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في مفاجأة غير متوقعة خلال الميركاتو القادم.

وكشفت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن المصري محمد النني لاعب وسط منتخب مصر ونادي بشكتاش التركي أصبح قريب من الانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي خلال يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من تواجد النني في نادي بشكتاش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ولكنه يبدو أنه سينضم إلى ميلان في الشتاء بالتحديد عقب تغيير مدرب الميلان.

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يذكر أن ساشا إيمباشر وكيل اللاعبين كان متواجدا في مقر نادي ميلان الجمعة الماضية لعرض بعض أسماء اللاعبين على النادي من ضمنهم النني.

انضمام النني إلى نادي بشكتاش.

وكان النني قد انتقل إلى صفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي أرسنال.

وقد شارك محمد النني في 3 مباريات حتى الآن مع نادي بشكتاش خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.