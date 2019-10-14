رياضة | برشلونة يسعي لضم مهاجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسعي لضم مهاجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير الصحف الإنجليزية، أن البرازيلي رومبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أحد المرشحين للانتقال لبرشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الفريق الكتالوني يدرس إمكانية ضم البرازيلي من الريدز.

وكان قد ضم برشلونة عدة تعاقدات من ليفربول، من بينهم سواريز، ومؤخرًا البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي انتقل للفريق الكتالوني في شتاء 2018.

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وأكد التقرير أن ليفربول لن يقبل برحيل مهاجمه بسهولة، حيث يعد فيرمينو أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل ليفربول.

وبالرغم من موقف الليفر إلا أن الصحيفة، أكدت أن فيرمينو ليس أولوية لبرشلونة في الوقت الحالي في ظل اهتمامه بأسماء أخرى كماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأشارت في وقت سابق صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها أن هناك أربعة أسماء مرشحة لتعزيز هجوم برشلونة وخلافة سواريز، ولم تذكر فيرمينو من بينهم.

يذكر أن فيرمينو يرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023.