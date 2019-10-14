رياضة | لماذا إختارت لجنة الحكام إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة مصر وبوتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا إختارت لجنة الحكام إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة مصر وبوتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين ابراهيم نور الدين لإدارة مباراة مصر وبتسوانا الودية والتى مقرر إقامتها اليوم الاثنين 14 أكتوبر على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءاً إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.



ويعاون نور الدين كل من أحمد حسام وسمير جمال ومعهم أحمد الغندور حكما رابعاً.

وعانى إبراهيم نور الدين الحكم الدولى من إنتقادات خلال الفترة الأخيرة وأخرها كانت بعد إدارته لمباراة النجم الساحلي التونسي وأشانتى كوتوكو الغاني ضمن مباريات ذور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد إحتساب ركلة جزاء للنجم أثارت جدلاً واسعاً.

أسباب إختيار لجنة الحكام إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة مصر وبوتسوانا كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن سبب إختيارها لإبراهيم نور الدين لإدارة مباراة مصر وبوتسوانا ومن أهمها هو حصول الحكم علي أفضل حكم مصري خلال الجولة السابقة من بطولة الدوري المصري.

وأيضاً إدارته لمباراة جامبيا وجيبوتى فى مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

Advertisements

بجانب أن نور الدين هو الحكم الوحيد الذي لم يأخذ فرصته للتحكيم لمنتخب مصر الأول أو منتخب مصر الاولمبي خلال الفترة الماضية، فقام الحكم أحمد الغندور بإدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب السعودية وأيضاً قام أمين عمر بإدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية.

بينما قام الحكمين محمد معروف ومحمود البنا بإدارة مبارتى مصر الأولمبي وجنوب افريقيا، بجانب مشاركة محمد عادل فى دورة الألعاب العسكرية.

متى تطرح تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا تطرح في التاسعة من صباح غد الاثنين تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام نظيره البتسواني المقرر اقامتها في السابعة من مساء الإثنين بستاد العرب .

وتطرح التذاكر للبيع بستاد الأسكندرية ، حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.



وكان المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني قد اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة، التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.