رياضة | ملخص تصريحات مرتضي منصور.. يهاجم ويشيد ويوضح ويعد بالمفاجآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص تصريحات مرتضي منصور.. يهاجم ويشيد ويوضح ويعد بالمفاجآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللاعبين القدامى في صفوف الفريق الأول سيحصلون على مستحقاتهم المالية قبل مباراة القمة أمام الأهلي.

وكشف منصور خلال تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم"، والذي تابعها الخليج 365 الرياضي، عن مفاجأة سيعلن عنها نهاية الموسم الجاري.

بيع فرجاني وطارق حامد ،، مرتضي يرد:

وقال مرتضي منصور في تصريحاته: "أريد رجلًا يقول لي هل لاعبي الأهلي حصلوا على مستحقاتهم المالية".

وتابع منصور: "لا، لن أبيع فرجاني ساسي أو طارق حامد، يمكنكم ان تبيعوا محمود الخطيب ولن يأتي لكم بأموال".

رئيس الزمالك: إبعدوا عننا

وتسائل رئيس القلعة البيضاء: "لماذا تريدون تدمير الزمالك قبل مباراة الأهلي، هناك حملة ضدنا، أبعدوا عن الزمالك لأن الكيل فاض، وأتمنى أن يقدم لاعبي الفريق مباراة محترمة تليق بالزمالك".

منصور: ندعم المنتخب ويهاجم صلاح

وإستطرد منصور: "جميعنا وراء المنتخب سواء لاعبي الأهلي أو الزمالك وبيراميدز وسموحة هو منتخب مصر، وجيد أن محمد صلاح لم ينضم لمنتخب مصر، فليظل في حضن عارضه الأزياء".

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وأكمل : "طائرة وحراسة خاصة! عمرك في الملاعب يا صلاح 10 سنوات أنت ليس أحمد زويل أو نجيب محفوظ بعد ما تعتزل ستقوم بتدريب أي نادي، فوق يا صلاح الدنيا لا تبقى لاحد".

مرتضي يتحدث عن القمة.. ويوضح الفارق بين ميتشو وفايلر

وتحدث عن مباراة القمة: "الأهلي هو المستضيف لو طلب اقامة المباراة في أسوان سوافق".

وعن ميتشو قال منصور : "ميتشو مدير فني محترم، وهو سعيد بإنضمام عصام مرعي، ولديه رصيد من البطولات أنما رينيه فايلر لا يوجد لديه أي بطولة، لا يملك إلا شعر رأسه".

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