رياضة | مصر وبوتسوانا _ حسام البدري يستقر على 7 لاعبين شاركوا أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وبوتسوانا _ حسام البدري يستقر على 7 لاعبين شاركوا أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستهل منتخب مصر مبارياته التجريبية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري عندما يستضيف نظيره البوتسواني مساء الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب بصافرة الدولي إبراهيم نور الدين.
تعد مباراة مصر وبوتسوانا هي المباراة الأولي للمنتخب الوطني منذ لقاء جنوب أفريقيا في ختام مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية والذي أقيم في السادس من يوليو الماضي التي خسرها (0 – 1) في ثمن النهائي تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.
وإستقر حسام البدري على 7 لاعبين للبدء بهم أساسياً أمام منتخب بوتسوانا فى اللقاء الودي المقرر إقامته اليوم، شاركوا أمام منتخب جنوب إفريقيا فى أخر لقائات المنتخب تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.
وال 7 لاعبين هم : محمد الشناوي، أحمد حجازي، محمود علاء، طارق حامد، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد.
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا
وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حسام البدري سيدخل اللقاء بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعه
خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه
خط الهجوم : أحمد حسن كوكا
موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية والقنوات الناقلة
يستضيف ستاد برج العرب بالأسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناتى ON SPORT HD و TIME SPORT HD