رياضة | الصحف الإسبانية تكشف تفاصيل إصابة لوكا مورديتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الإسبانية تكشف تفاصيل إصابة لوكا مورديتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف الإسبانية بعض التفاصيل بخصوص إصابة نجم الفريق، وقائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، والذي غادر ملعب مباراة منتخب بلاده أمام ويلز اليوم، وهو غير قادر على وضع قدمه اليمنى على الأرض، مما جعل البعض يتوقع أن إصابة لوكا موديتش، قد تجعله غير قادر على خوض المباريات المقبلة مع ريال مدريد بما فيهم مباراة الكلاسيكو القادم أمام برشلونة بعد نحو 10 أيام من الآن.

صحيفة آس الإسبانية، والمعروفة، بأنها صحيفة قريبة للغاية من نادي ريال مدريد، قد أكدت أن مدرب منتخب كرواتيا قد أشار إلى كون إصابة لوكا مودريتش هي إصابة عضلية، ولكن حتى الآن غير معروف حجم هذه الإصابة، وهل بالفعل اللاعب سيكون قادر على خوض المباريات المقبلة مع ناديه أم لا.

التقارير الصحيفة قد أشارت إلى وجود رغبة لدى ريال مدريد لفحص اللاعب من جديد، وإجرى بعض الكشوفات الطبية لتحديد مدى قوة تلك الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب، ويأمل النادي المدريدي في أن تكون إصابة لوكا مودريتش بسيطة، وينجح اللاعب في خوض مباراة الكلاسيكو تحديدًا مع الفريق.

الجدير بالذكر، أن مباراة كرواتيا وويلز قد شهدت كذلك أخبار سيئة أخرى لنادي ريال مدريد، حيث تعرض نجم منتخب ويلز ونادي ريال مدريد، جاريث بيل، للإصابة بعد تدخل قوي مع إحدى لاعبي منتخب كرواتيا خلال المباراة.