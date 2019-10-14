رياضة | صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجمي الفريق في الأسبوع الدولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجمي الفريق في الأسبوع الدولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يرغب في أن ينجح نجمي الفريق في التعافي من الإصابات التي لحقت بهم خلال فترة التوقف الدولي وأسبوع الفيفا، حتى يتمكنا من التواجد رفقة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي تقام أواخر الشهر الجاري.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي ريال مدريد حتى الآن لا يعلم حجم إصابة الويلزي جاريث بيل، والكرواتي لوكا مودريتش، ولكن النادي يأمل في أن يتعافى هذا الثنائي بأسرع شكل ممكن من أجل اللحاق بلقاء الكلاسيكو أمام برشلونة في نهاية أكتوبر الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها حول إصابة جاريث بيل ولوكا مودريتش، أن الثنائي سوف يعود إلى مدربد في الصباح الباكر، وستكون هناك فحوصات طبية على كلا اللاعبين، من أجل تحديد مدة قوة الإصابة التي تعرضا لها، خلال مباراة كرواتيا وويلز في فترة التوقف الدولي.

يذكر أن جاريث بيل كان قد غادر أرضية ملعب المباراة وهو لا يستطيع السير على قدمه بصورة طبيعية، وهذا في الوقت الذي صرح فيه مدرب منتخب كرواتيا، بأن لوكا مودريتش قد تعرض لإصابة عضلية، حيث ظهر اللاعب وهو غير قادر على وضع ساقه اليمني على الأرض، وهو ما عالج طبيب الفريق يطلب بتغيره أثناء سير المباراة.