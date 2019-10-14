رياضة | فايلر يعيد سيناريو السوبر قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يعيد سيناريو السوبر قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ألأهلي، عدم إذاعة مباراته الودية أمام فريق الإعلاميين، غدا، استعدادا لمواجهة القمة المقبلة ضد الزمالك.

وصرح محمد العدل رئيس قناة الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "للأسف، بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا، بناء على تعليمات رينيه فايلر.. فأل خير".

ويفعل رينيه فايلر نفس سيناريو الاستعداد لمواجهة السوبر أمام الزمالك، عندما كان قد قرر رفضه لإذاعة مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا عبر قناة الأهلي بعد تسجيلها، لكي يخفي أسلوب اللعب.

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