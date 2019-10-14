رياضة | مانشستر يستهدف هداف الأوروجواي لتدعيم صفوفه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يستهدف هداف الأوروجواي لتدعيم صفوفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن مانشستر يونايتد صوب أنظاره تجاه الهداف الأوروجواياني إديسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد كافاني مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وهو ما ينتظره مانشستر يونايتد لضم نجم نابولي السابق دون مقابل.

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ويبدوا أن سان جيرمان لا ينوي تجديد عقد كافاني حتى الآن، وهو ما ينبئ بإمكانية تركه مجانًا في الصيف.

ويضم سان جيرمان بين صفوفه حاليًا المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان، الذي يملك الفريق الباريسي خيار شرائه في الصيف.

ويراقب سان جيرمان ما سيقدمه إيكاردي في حديقة الأمراء هذا الموسم، ليحسم قراره بشأن ضمه للفريق بعقد نهائي أو إعادته لإنتر الصيف القادم.