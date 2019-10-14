برشلونة يخطف مارتينيز من إنتر ميلان باستغلال الشرط الجزائي

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادى برشلونة الإسباني فى التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أوصى إدارة نادى برشلونة، بضرورة التعاقد مع مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، لقيادة هجوم الفريق فى المواسم المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة البارسا قد تلجأ إلى دفع قيمة الشرط الجزائى، فى عقد مهاجم النيراتزورى، والذى يبلغ قيمته 111 مليون يورو، من أجل الحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولى إنتر ميلان، بدأ ينتابهم القلق، بعد الإهتمام المتزايد من قبل برشلونة بضم مارتينيز، الأمر الذى جعلهم يحاولون تعديل عقد اللاعب والذى ينتهى فى يونيو 2023، بجانب رفع قيمة الشرط الجزائى.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، هدف العملاق الإيطالي الوحيد فى شباك الفريق الكتالونى، خلال مواجهة دورى أبطال أوروبا، والتى حسمها برشلونة بنتيجة 2 – 1.