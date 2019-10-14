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مواجهات قوية فى خامس جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين لقاءات قوية، فى إطار الجولة الخامسة بالدور الأول التمهيدى بدورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: طنطا مع المنيا وبنى سويف مع الإتحاد السكندرى وألعاب دمنهور مع طلائع الجيش على صعيد المجموعة الأولى.

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فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من بتروجت مع الترسانة ومصر للبترول مع القناة، بينما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كل من: الداخلية مع سبورتنج و6 أكتوبر مع الزمالك.

أما المجموعة الرابعة فتشهد لقاءات بين كلا من، هليوبوليس مع جزيرة الورد والشرقية للدخان مع الطيران والزهور مع الأهلى.

فيما يبدأ الدور الثانى يوم 18 أكتوبر الحالى على أن يختتم يوم 1 نوفمبر القادم.

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