الترسانة يواجه الرجاء فى آخر مبارياته الودية استعدادا للقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الرابعة عصر اليوم الإثنين فريق الترسانة مع الرجاء المطروحى فى آخر استعدادات الفريقين لبداية دورى القسم الثانى المقرر انطلاقه يوم 20 أكتوبر الحالى. ويسعى علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة إلى تجربة التشكيل الأساسى الذى سيخوض به أولى مباريات الفريق أمام منتخب السويس الإثنين المقبل باستاد حسن الشاذلى. Advertisements فى الوقت الذى سيحاول فيه هانى العقبى المدير الفنى للرجاء إلى تثبيت التشكيل للمنافسة على الصعود بالمجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى.

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