شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تبديلات فقط فى ودية مصر أمام بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفنى لمنتخب بتسوانا الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال مباراته الودية مع منتخبنا الوطنى والمقرر لها اليوم الاثنين، فى إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكان الجهاز الفنى لفريقنا الوطنى بقيادة حسام البدرى يرغب فى إجراء 6 تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقى لكل اللاعبين، وإعطاء الفرصة لأكبر عدد للوقوف على بعض النقاط لاتخاذ قراراته فى المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة منتخب كينيا فى أولى ارتباطاته الرسمية.

وسبق للمنتخبين مصر وبتسوانا أن تواجها 5 مرات من قبل وجاءت النتائج على النحو التالي:

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7أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) فى تصفيات أمم أفريقيا 2008.

13أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل فى تصفيات كان 2008 أيضاً.

4يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) فى لقاء ودى وأحرز أحمد حجازى هدف مصر.

10أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد الننى ومحمد صلاح فى تصفيات أمم أفريقيا 2014.

15أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.