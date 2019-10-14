شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود: سـأنضم للمنتخب الأولمبى استعدادا لبطولة أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد محمود، صانع ألعاب فريق الأهلى، أنه تم الحديث بينه وبين شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى وينتظر فقط مشاركة اللاعب فى المباريات، وذلك للاطمئنان على عودته من الإصابة.

وأوضح محمد محمود خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة الأهلى أنه سوف يشارك فى المباراة الودية اليوم بين الأهلى والإعلاميين، ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمباراة القمة أمام الزمالك فى بطولة الدورى المصرى.

وأشار محمد محمود إلى أنه يتمنى العودة سريعا للمشاركة فى المباريات مع القلعة الحمراء والتواجد ضمن التشكيل الأساسى.

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ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.