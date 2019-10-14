شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السنغال يتوج بكأس غرب أفريقيا على حساب غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج المنتخب السنغالي لكرة القدم، مساء الأحد، في مدينة أتييس السنغالية بكأس غرب أفريقيا المعروفة بـ «وافي كوب» بعد فوزه على غانا بركلات الترجيح ثلاثة مقابل واحد.

وكان المنتخبان قد تعادلا بهدف لمثله، بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لات ديور تييس.