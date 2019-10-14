شكرا لقرائتكم محمد محمود: صلاح مثلي الأعلى.. وصناعة اللعب مركزي المفضل بالملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد محمود صانع ألعاب الأهلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر هو مثله الأعلى فى كرة القدم بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه خلال مسيرته الكروية. قال محمد محمود خلال تصريحات تلفزيوينة إنه يتميز باللعب فى المركز رقم 10 داخل المستطيل الاخضر ويتمنى التواجد بالتشكيل الاساسى للفريق الاحمر خلال الفترة المقبلة . وأشار محمد محمود أنه مر بفترة صعبة خلال الاصابة بقطع بالرباط الصليبى منذ 9 أشهر ويشكر جمهور الاهلى على المساندة التى قاموا بها خلال الفترة الماضية. Advertisements ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

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