شكرا لقرائتكم طرح تذاكر مباراة مصر وبتسوانا اليوم بإستاد الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتطرح التذاكر للبيع بستاد الأسكندرية ، حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.
التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
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