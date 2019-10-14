شكرا لقرائتكم أمير مرتضى لمنتقدى الزمالك: متكسروش فى مجاديفنا ونتقابل آخر الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك على الانتقادات التى تعرض لها الأبيض فى الفترة الأخيرة بسبب تراجع الأداء والنتائج.

قال المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن الموسم ما زال طويلا مؤكدا أن جميع اللاعبين على قدر عال من التركيز والمسئولية لإسعاد جماهير الفريق الأبيض.

أكد أمير مرتضى أنه يعد جماهير الزمالك بتطوير أداء اللاعبين مضيفا :" الدورى لسه طويل متكسروش فى مجادفنا ونتقابل أخر الموسم".

تابع أمير :" هنستقبل فريق اليد في المطار ومعايا شيكابالا كابتن الفريق بعد التتويج ببطولة أفريقيا".