شكرا لقرائتكم محمد محمود عن كواليس حديثه مع الخطيب بحفل الدرع: قالي مش معاك فلوس تجيب كرافتة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في إحتفالية الدوري كنت بهزر مع اللاعيبة وكابتن الخطيب شافني، كنت لابس قميص وقافل الزرار للأخر من غير كرافته وبيبيو، قالي بهزار ايه يالا يا محمد ممعكش فلوس تجيب كرافته
وأشار محمد محمود أنه يتمنى رؤية محمود الخطيب فقط والجلوس والحديث معه شيء ممتع .
شدد على أنه جاهز للمشاركة فى مباراة القمة أمام الزمالك القادمة فى بطولة الدورى المصرى وينتظر فقط الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر .
وأوضح محمد محمود أنه يتمنى اللعب فى الدورى الأنجليزى أو الإسبانى منذ الصغر واللعب فى النادى الأهلى بمثابة حلم له يصعب تحقيقه .
ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.
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