شكرا لقرائتكم محمد محمود يكشف كواليس حديثه مع شوقي غريب.. وموقفه من ودية الإعلاميين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود أن شوقي غريب ينتظر مشاركته فى المباريات وذلك للإطمئنان على عودته من الإصابة . وأوضح محمد محمود خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أنه سيشارك فى المباراة الودية اليوم بين الأهلى والاعلاميين ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمباراة القمة أمام الزمالك فى بطولة الدورى المصرى . Advertisements وأشار محمد محمود أنه يتمنى العودة سريعا للمشاركة فى المباريات مع القلعة الحمراء والتواجد ضمن التشكيل الاساسى . ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

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