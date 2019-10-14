شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : مفيش لاعب فى الأهلى خد فلوسه ومش هبيع ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن هناك 8 لاعبين سيحصلون على مستحقاتهم قبل مباراة الأهلى بالجولة الرابعة من الدورى المصرى.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" 7 أو 8 لاعيبة هياخدوا فلوسهم قبل مباراة الأهلي، وعايز أسأل راجل من لاعبى الأهلي يقولي خدوا فلوس ولا لأ، أنا بقولهم لا، أنا مش هبيع ساسي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري نسخة (2019 - 2020).