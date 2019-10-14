شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الطيران والزمالك مع القناة فى دور الـ16 بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات دور الـ 16 من بطولة دورى المرتبط رجال، على مستوى فرق المجموعة "أ"، و"ب".

فى المجموعة "أ" يلتقى الزمالك مع القناة، ومصر للتأمين مع أصحاب الجياد، وسبورتنج مع طنطا، بينما يلتقى الأهلى مع الطيران، وفى المجموعة "ب" يلتقى الجزيرة مع الشمس.

يذكر أن قرعة بطولة كأس مصر أقيمت أمس، وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع الزمالك فى دور الـ16 من البطولة، ولم يتحدد حتى الآن موعد انطلاق البطولة أو مكان إقامتها.

كان واتحاد كرة السلة قد عقد الجمعية العمومية للاتحاد الشهر الماضى، وأسفرت عن موافقة أعضاء العمومية على بنود الجمعية.