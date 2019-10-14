شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ردًا على تراجع مستوى الزمالك: "نتقابل آخر الموسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على الانتقادات التى تعرض لها الأبيض فى الفترة الأخيرة بسبب تراجع الأداء والنتائج، وأخرهم التعادل مع نادى إف سى مصر بهدف لكل فريق فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

قال المشرف على الكرة، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" إن الموسم ما زال طويلاً، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر عال من التركيز والمسئولية لإسعاد جماهير الفريق الأبيض.

ووعد أمير مرتضى الجماهير بتطوير أداء الزمالك فى الفترة المقبلة، مضيفًا: "الدورى لسه طويل، ومتكسروش فى مجادفنا ونتقابل أخر الموسم"، ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وهنأ أمير مرتضى فريق يد الزمالك بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى أقيمت بالرأس الأخضر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى، مؤكدًا إنه سيقوم باستقبالهم فى مطار القاهرة مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروى.