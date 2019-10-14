شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خليل: سعيد بأول القابى مع الزمالك وسنستمر فى حصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصطفى خليل لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، سعادته بالحصول على أولى ألقابه مع القلعة البيضاء بحصد لقب أفريقيا، حيث أنه وافد جديد على الفريق قادما من الأهلى.

وقال خليل فى تصريح لـ الخليج 365: "سنستمر على نفس المستوى من أجل حصد جميع الألقاب هذا الموسم"، مشيرًا إلى إنه متواجد وسط صفوف أفضل فريق فى القارة الأفريقية.

توج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا بالرأس الأخضر بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى، و تعد هذه البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ نادى الزمالك ليواصل السيطرة الأفريقية للمنافسة الثالثة على التوالى.

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