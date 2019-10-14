مصطفى خليل: سعيد بأول القابى مع الزمالك وسنستمر فى حصد البطولات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصطفى خليل لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، سعادته بالحصول على أولى ألقابه مع القلعة البيضاء بحصد لقب أفريقيا، حيث أنه وافد جديد على الفريق قادما من الأهلى.
وقال خليل فى تصريح لـ الخليج 365: "سنستمر على نفس المستوى من أجل حصد جميع الألقاب هذا الموسم"، مشيرًا إلى إنه متواجد وسط صفوف أفضل فريق فى القارة الأفريقية.
توج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا بالرأس الأخضر بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى، و تعد هذه البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ نادى الزمالك ليواصل السيطرة الأفريقية للمنافسة الثالثة على التوالى.
وتعود بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى القاهرة صباح الأربعاء بعد حصد النجمة الأفريقية رقم 12 على حساب سبورتنج، وينتظر الفريق الأبيض إستقبال أسطورى من الجماهير البيضاء التى تحرص دائما على استقبال هذا الفريق فى المطار للإحتفال بالإنجازات من اللاعبين.
وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18، تأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.
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