شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا.. والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

وبدأ حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، الاستعداد لضربة البداية بعد تعيينه مديراً فنياً للفراعنة، لتكون ضربة البداية في ودية بتسوانا، حيث يفضل حسام البدرى، المدير الفني الدفع بمعظم العناصر الأساسية وأصحاب الخبرة والقوة الضاربة في ودية بتسوانا، أمثال محمد الشناوى وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وطارق حامد ومحمود تريزيجيه، والابتعاد عن الدفع بعدد كبير من الوجوه الجديدة من بداية اللقاء من أجل تحقيق الفوز والظهور بشكل مميز، خاصة أنها التجربة الأولى له مع الفراعنة، لكسب الثقة وإثبات الذات للجهاز الجديد، الذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس .

موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا

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تنطلق ودية منتخب مصر أمام بتسوانا فى السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا على قناتي TIME SPORTS و ON SPORTS فى السابعة مساءا.