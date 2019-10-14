شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى: رمضان صبحى سليم ويعانى من الإجهاد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، أن رمضان صبحى سليم ولا يعانى من أى إصابات.

وأجرى مسئولو النادى الأهلي اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبى لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر، والذى خرج فى الشوط الثانى من مباراة المنتخب الأوليمبى الودية أمام جنوب أفريقيا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف احرزه رمضان صبحى من ضربة جزاء.

وكان رمضان صبحى قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام جنوب أفريقيا فى الشوط الثاني، ليحل إمام عاشور بديلًا له.

ويستعد الأهلى لمواجهة غريمه التقليدى الزمالك يوم السبت المقبل فى قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.