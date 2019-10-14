شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض يحيى الدرع لارتفاع فى الضغط عقب التتويج بلقب أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى ارتفاع فى ضغط الدم عقب انتهاء مباراة تتويج فريقه بلقب بطولة أفريقيا للأندية على حساب سبورتنج وفقا لتاكيدات زميله محمد علاء السيد لوكا. وتوج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا بالرأس الأخضر بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى . انتهى الشوط الأول بنتيجة 17 /14 لصالح سبورتنج ، ولكن سرعان ما استعاد نجوم الزمالك التألق وروح الفوز فى الشوط الثانى لتحقيق التعادل ومن ثم حسم اللقب . Advertisements و تعد هذه البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ نادى الزمالك ليواصل السيطرة الأفريقية للمنافسة الثالثة على التوالى . تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18 .



وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.



نجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .



بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.



شارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض يحيى الدرع لارتفاع فى الضغط عقب التتويج بلقب أفريقيا لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.