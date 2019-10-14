شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يكشف تفاصيل حديثه لرئيس الأهلى خلال احتفال بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد محمود صانع ألعاب فريق الأهلى حديثه مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خلال احتفالية تسليم درع بطولة الدورى المصرى التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة والصورة التى التقط بينهم.

وأوضح محمد محمود خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، قائلًا: "في احتفالية الدوري كنت بهزر مع اللاعيبة وكابتن الخطيب شافني، كنت لابس قميص وقافل الزرار للأخر من غير كرافته وبيبيون، قالي بهزار أيه يالا يا محمد ممعكش فلوس تجيب كرافته"، موضحًا أن رؤية محمود الخطيب فقط كانت من أحد أمانيه ولكن الجلوس والحديث معه شى ممتع.

وأشار محمد محمود أنه يتمنى لحاق اللعب بجوار حسام غالى للتعلم منه القيادة داخل المستطيل الأخضر.

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ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.