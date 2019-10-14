شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود: جاهز للمشاركة أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد محمود صانع ألعاب فريق الأهلى أنه جاهز للمشاركة فى مباراة القمة أمام الزمالك القادمة فى بطولة الدورى المصرى وينتظر فقط الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وأوضح محمد محمود خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أنه يتمنى اللعب فى الدورى الأنجليزى والأسبانى منذ الصغر، مؤكدًا أن اللعب فى النادى الأهلى بمثابة حلم له يصعب تحقيقه.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.