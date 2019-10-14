شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق ريمونتادا ويتعادل مع سبورتنج 28 /28 واللجوء لوقت إضافى بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن يحقق ريمونتادا فى الشوط الثانى أمام سبورتنج، فى نهائى أفريقيا المقامة فى الرأس الأخضر لينهى الشوط الثانى 28 /28 ويتم اللجوء إلى الوقت الاضافة لحسم اللقب .

انتهى الشوط الأول بنتيجة 17 /14 لصالح سبورتنج ، وسط تألق نجومه خاصة محمد إبراهيم الوافد الجديد هذا الموسم قادما من الأهلى، إلا أن نجوم الزمالك لم يرضخوا وسرعان ما استعادوا أنفسهم فى نهاية الشوط الثانى.

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 .

ويسعى الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى الشوط الثانى من أجل مواصلة التربع على عرش أفريقيا، وسط طموحات أبناء الإسكندرية فى تحقيق المفاجئة والعودة باللقب .

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وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على ريد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تإهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من إنتر كلوب الأنجولى وريد ستار الإيفواري وجى إس كى الكونغولي وأتلتيكو الرأس الأخضر. ويشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .