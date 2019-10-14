شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر "مصر وبتسوانا" صباح الاثنين فى ستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح في التاسعة من صباح اليوم الاثنين تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام نظيره البتسواني المقرر اقامتها في السابعة من مساء الإثنين بستاد برج العرب، وتطرح التذاكر للبيع بستاد الإسكندرية حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.

وكان المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني قد اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال المباراة، والتي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.