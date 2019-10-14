مران الإسماعيلى.. استمرار تأهيل أبو اليزيد وتدريبات كرة طائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل إبراهيم أبو اليزيد، مدافع الإسماعيلى، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق فى ظل معاناته من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية. Advertisements ويستعد الإسماعيلى لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر الدورى المحلى. واستأنف الفريق تدريبات مساء الأحد على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية تخلله بعض التدريبات الخفيفة بجانب بعض الحصص البدنية، سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية. كما تطرق المران لتدريبات كرة الطائرة لكن بالقدم من أجل رفع الجوانب المهارية للاعبين.

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