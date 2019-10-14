شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: أنا رقم 1 على مستوى العالم.. وبطولة إفريقيا الأغلى فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد الاحمر قائد فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بطولة إفريقيا بدولة الرأس الأخضر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 في النهائي.

ووصف أحمد الأحمر البطولة بالصعبة والغالية كونها البطولة التي انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية كما أنها البطولة الثالثة علي التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد.

أضاف الأحمر أنه بهذه البطولة أيضا أصبح اللاعب رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية بمجموع 19 بطولة.

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كان كوماندوز يد الزمالك قد توج بالبطولة الإفريقية بعد فوزه في المباراة النهائية 33- 31 على فريق سبورتنج المصري.

وتعود بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى القاهرة صباح الأربعاء بعد حصد النجمة الأفريقية رقم 12 على حساب سبورتنج، وينتظر الفريق الأبيض إستقبال أسطورى من الجماهير البيضاء التى تحرص دائما على استقبال هذا الفريق فى المطار للإحتفال بالإنجازات من اللاعبين.

وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18، تأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.