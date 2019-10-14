شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الإعلامية لاتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الأول برئاسة شوبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضى للجامعات برئاسة أحمد شوبير، أول اجتماع لها أمس الأحد، وذلك بمقر الاتحاد بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي، وكامل تشكيل اللجنة.

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وناقش شوبير فى اجتماعه الأول كيفية إظهار المجهود المبذول في دوري الجامعات بنشره عبر وسائل الإعلام، بالإضافة لكيفية الاستفادة من الطلاب اللذين لديهم موهبة فى المجال الإعلامي بالمشاركة الفعالة مع اللجنة.

ووضع شوبير تصورا كاملا للنهوض بالجانب الإعلامي للاتحاد الرياضي للجامعات، ومن المقرر أن تظهر نتائج هذا الاجتماع خلال أيام قليلة بإذاعة مباريات البطولات المختلفة عبر الحسابات الرسمية للاتحاد، بالإضافة لعرض نتائج وظواهر كل الألعاب أسبوعيا.